Озеро Красного Села не прошло проверку прокуратуры

Стали известны результаты первой проверки прокуратуры Петербурга Безымянного озера в Красном Селе после гибели двух детей. Были обнаружены нарушения требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 11 августа.
На территории водоема не оказалось сигнальных мачт, стойки со спасательными кругами и зоны для купания несовершеннолетних, ограниченной буйками.
Кроме того, в прокуратуре рассказали, что подобная проверка ожидается на Суздальских озерах.
Отметим, что озеро попадало в список Роспотребнадзора в качестве пригодного для купания водоема.
Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга следит за расследованием дела о гибели девочки на Горьковском озере.
Фото: Piter.TV
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