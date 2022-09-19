Озеро Красного Села не прошло проверку прокуратуры

Кроме того, в прокуратуре рассказали, что подобная проверка ожидается на Суздальских озерах.

Стали известны результаты первой проверки прокуратуры Петербурга Безымянного озера в Красном Селе после гибели двух детей. Были обнаружены нарушения требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 11 августа.

На территории водоема не оказалось сигнальных мачт, стойки со спасательными кругами и зоны для купания несовершеннолетних, ограниченной буйками.

Кроме того, в прокуратуре рассказали, что подобная проверка ожидается на Суздальских озерах.

Отметим, что озеро попадало в список Роспотребнадзора в качестве пригодного для купания водоема.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга следит за расследованием дела о гибели девочки на Горьковском озере.

Фото: Piter.TV