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Озеро Красного Села не прошло проверку прокуратуры
Сегодня, 18:53
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Озеро Красного Села не прошло проверку прокуратуры

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Кроме того, в прокуратуре рассказали, что подобная проверка ожидается на Суздальских озерах.

Стали известны результаты первой проверки прокуратуры Петербурга Безымянного озера в Красном Селе после гибели двух детей. Были обнаружены нарушения требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 11 августа.

На территории водоема не оказалось сигнальных мачт, стойки со спасательными кругами и зоны для купания несовершеннолетних, ограниченной буйками.

Кроме того, в прокуратуре рассказали, что подобная проверка ожидается на Суздальских озерах.

Отметим, что озеро попадало в список Роспотребнадзора в качестве пригодного для купания водоема. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга следит за расследованием дела о гибели девочки на Горьковском озере.

Фото: Piter.TV

Теги: безымянное озеро, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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