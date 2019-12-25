Прокуратура Петербурга следит за расследованием дела о гибели девочки на Горьковском озере

В Красносельском районе в озере утонула 6-летняя девочка. Петербургская прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту гибели малолетней на водоеме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в четверг, 10 августа, 6-летний ребенок утонул во время купания на Гореловском озере. Мать девочки достала ее из воды и на машине отвезла в больницу, где была констатирована смерть.

В настоящее время выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере.

Фото: прокуратура Петербурга