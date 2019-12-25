Шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в четверг, 10 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Гореловском озере со стороны улицы Политрука утонула шестилетняя девочка. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнка вытащили из воды и сделали искусственное дыхание, а затем девочку отвезли в больницу. Врачи уже не смогли ей помочь и констатировали смерть. Погибшая проживала с матерью. Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в водоёме на Мичманской улице утонул мужчина.

Фото: Piter.TV