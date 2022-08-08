В водоёме на Мичманской улице утонул мужчина

Трагедия произошла неподалёку от пассажирского порта.

В среду, 9 июля, в безымянном водоёме на Мичманской улице в Василеостровском районе Петербурга утонул мужчина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Трагедия произошла неподалёку от пассажирского порта. Молодому человеку пытались оказать помощь, но было слишком поздно. Очевидцы отметили, что погибший проводил время в компании, которая покинула берег, как только он ушёл под воду.

На место прибыли пожарные, полицейские и медики. Чтобы извлечь тело из воды, пришлось привлекать к работе водолаза. Труп подняли на берег через час. Установлено, что у погибшего чёрные волосы, короткая борода на руках несколько татуировок.

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Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Юрий Новосельский)