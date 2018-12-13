У «Балтийской» появятся светофор и пешеходный переход

Данные изменения должны улучить транспортную доступность в "загруженном" Адмиралтейском районе.

В среду, 29 мая, стало известно о старте работ по обустройству пешеходного перехода у дома №21 по улице Розенштейна. Также на перекрестке улицы Шкапина и Библиотечного переулка появится светофор. Переход должен появиться в первой половине июня 2019 года, а светофор подключат к 1 сентября.

Работы проводит СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе КРТИ.

В апреле этого года начались земляные и дорожные работы: установлены опоры, знаки и светофорные колонки. Нововведения должны улучшить дорожную обстановку у Балтийского вокзала, метро "Балтийская", торгового комплекса "Варшавский экспресс" и храма Воскресения Христова.

Ранее Piter.TV опубликовал видео последствий страшного ДТП на улице Лени Голикова.

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