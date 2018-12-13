Опубликовано видео с места массового ДТП на Лени Голикова в Петербурге

В аварии серьезно пострадали два легковых автомобиля и две девушки.

Сегодня утром, 29 мая, на Лени Голикова произошло массовое ДТП с 5 машинами.

Мы публикуем видео с места ДТП. В аварии серьезно пострадали две девушки и два легковых автомобиля. Вероятная причина ДТП, скользкое дорожное покрытие после дождя. В социальной сети ВКонтакте сообщается, что в ДТП пострадали 4 машины. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и перевернулся на бок.

На опубликованных кадрах видео видно лежащий на боку микроавтобус, а также сильно поврежденную ударом легковую машину. По дороге разбросы мелкие осколки. Сообщается, что все живы.

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