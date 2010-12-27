Полиция выяснила, был ли пьян виновник аварии на Каменноостровском проспекте

Водитель прошёл медицинское освидетельствование.

22-летний водитель автомобиля Renault Logan прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв. Об этом сообщает 78.ru. Уроженец Таджикистана, управлявший транспортным средством, сейчас находится в отделении полиции. В результате аварии пострадали сам водитель, велосипедист, пешеход мальчик восьми лет.

Напомним, что в субботу, 1 июня, в 17:50 минут на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева произошло ДТП. Водитель пытался проехать на жёлтый сигнал светофора, в результате чего чуть не врезался в проезжающую машину. Затормозить ему не удалось, это стало причиной столкновения с пешеходами, которые переходили дорогу.

Ранее мы публиковали видео ДТП у Горьковской.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП Петербурга