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Полиция выяснила, был ли пьян виновник аварии на Каменноостровском проспекте
Сегодня, 9:47
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Lolita.Dubovik98

Полиция выяснила, был ли пьян виновник аварии на Каменноостровском проспекте

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Водитель прошёл медицинское освидетельствование.

22-летний водитель автомобиля Renault Logan прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв. Об этом сообщает 78.ru. Уроженец Таджикистана, управлявший транспортным средством, сейчас находится в отделении полиции. В результате аварии пострадали сам водитель, велосипедист, пешеход мальчик восьми лет.

Напомним, что в субботу, 1 июня, в 17:50 минут на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева произошло ДТП. Водитель пытался проехать на жёлтый сигнал светофора, в результате чего чуть не врезался в проезжающую машину. Затормозить ему не удалось, это стало причиной столкновения с пешеходами, которые переходили дорогу. 

Ранее мы публиковали видео ДТП у Горьковской.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП Петербурга

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Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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