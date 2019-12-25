В результате массового ДТП на КАД погиб один человек

Ещё один водитель находится в тяжёлом состоянии.

Стало известно, что сегодня, 13 июня, на 44 километре внутреннего кольца КАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Столкнулись сразу три автомобиля, которые двигались в попутном направлении: "Ягуар", "Рено Каптюр" и "Форд". В результате ДТП пострадали сразу двое мужчин. Среди них водитель "Ягуара", у которого зафиксированы травмы средней степени тяжести, и мужчина, находившийся в иномарке "Форд". Был он пассажиром или водителем, пока не известно. От полученных травм пострадавший скончался. От автомобиля осталась всего половина.

По словам очевидцев, машины не смогли разъехаться на кольцевой автодороге. Сейчас проводится проверка по факту ДТП. Устанавливаются личности участников аварии и причина случившейся трагедии.

Ранее мы сообщили, что опубликованы фото ДТП с пострадавшим пешеходом на Долгоозёрной улице.

Фото: Piter.tv