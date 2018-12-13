На пересечении Маршала Новикова и Автобусной в Петербурге каршеринг протаранил мусоровоз

Очевидцы опубликовали первые кадры с места ДТП.

Сегодня утром, 29 мая, в Санкт-Петербурге столкнулись каршеринговый автомобиль и мусоровоз.

В соцсетях очевидцы сообщили, что ДТП произошло на пересечении Маршала Новикова и Автобусной улицы. Водитель легкового автомобиля не пропустил на перекрестке грузовой автомобиль и допустил столкновение. На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что передняя часть каршерингового автомобиля получила серьезные повреждения.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее на Piter.TV:водитель каршерингового автомобиля пытался скрыться от полиции, но протаранил забор и был задержан.

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб