Водитель на "Яндекс.Драйв" пытался уехать от полиции и врезался в забор

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео с места задержания.

Накануне утром, 28 мая, водитель на "Яндекс.Драйв" пытался сбежать от полиции.

В соцсетях в группе "ДТП и ЧП Санкт- Петербурга" очевидцы происшествия сообщили, что инцидент произошел около 5 утра у Володарского моста в сторону Рыбацкого. Водитель автомобиля пытался скрыться от полиции. Во время погони он не справился с управлением и врезался в забор.

На опубликованном видео видно, что при задержании водитель сопротивляется.

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