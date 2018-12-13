  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:32
129
MShaffter
Код вставки плеера

Водитель на "Яндекс.Драйв" пытался уехать от полиции и врезался в забор

0 0

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео с места задержания.

Накануне утром, 28 мая, водитель на "Яндекс.Драйв" пытался сбежать от полиции.

В соцсетях в группе "ДТП и ЧП Санкт- Петербурга" очевидцы происшествия сообщили, что инцидент произошел около 5 утра у Володарского моста в сторону Рыбацкого. Водитель автомобиля пытался скрыться от полиции. Во время погони он не справился с управлением и врезался в забор.

На опубликованном видео видно, что при задержании водитель сопротивляется.

Видео: ВК, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп спб, момент видео, новости спб, погоня, происшествия санкт петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии