У Александровской больницы появится корпус-трансформер в Петербурге

Это будет первый в Северной столице специализированный региональный сосудистый центр, находящийся в специально спроектированном здании.

Во вторник, 15 февраля, в Александровской больнице Петербурга построят новый корпус-трансформер. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что во время эпидемии в корпусе будут лечить инфицированных горожан, а в спокойные периоды – инфарктников и инсультников. В Александровской надеются, что его построят быстро — к концу 2022 года.

По словам главного врача Александровской больницы Юрия Линеца, медико-техническое здание уже подготовлено. Это будет первый в Северной столице специализированный региональный сосудистый центр, находящийся в специально спроектированном здании.

В здании помимо отделений для пациентов с инфарктами и инсультами запланированы три операционные: нейрохирургическая, эндоваскулярная и гибридная. Последнюю можно быстро адаптировать для любых операций, отмечает заместитель главного врача Людмила Рошковская.

Добавим, что подобные корпуса построены для Городской больницы святого Георгия, Городской больницы №33 в Колпино, Госпиталя ветеранов войн. В этом году запланировано строительство "сдвоенного" трансформера в Городской больнице №15.

Ранее мы сообщали, что у Боткинской больницы появится новый корпус в Колпино.

Фото: Piter.tv

