У 9% россиян Петербург ассоциируется с дождями и туманом

Еще 4% опрошенных ассоциируют город с разводными мостами, 3% — с белыми ночами и Невой.

Ко Дню рождения города социологи сервиса SuperJob узнали у россиян какие ассоциации вызывает Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, каждый одиннадцатый россиянин — 9% опрошенных — при упоминании Петербурга вспоминает про дожди и туман. У 7% участников опроса город вызывает ассоциации Петра I, архитектурных памятников и событий истории. Еще 4% ассоциируют город с разводными мостами, 3% — с белыми ночами и Невой.

Кроме этого, 3% опрошенных считают Петербург родным городом, и еще столько же — второй столицей России, и еще столько же — Ленинградом. Примечательно, что с Эрмитажем город ассоциируется у 2%. Среди других ассоциаций: Петергоф, праздник выпускников "Алые паруса", Финский залив, ФК "Зенит".

Хвалят города чаще женщины, мужчины ассоциируют его с Петром I и сыростью. Отмечается, что каждый пятый россиянин — 19% опрошенных — считает Петербург красивым городом.

Ранее мы сообщали, что во второй половине недели погода в Петербурге снова испортится. На день города (27 мая), прямо над Петербургом будет располагаться циклон, который облаками и дождями понизит дневную температуру воздуха ниже +15 градусов.

Фото: Piter.tv

