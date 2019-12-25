Во второй половине недели погода в Петербурге снова испортится

На день города (27 мая), прямо над Петербургом будет располагаться циклон, который облаками и дождями понизит дневную температуру воздуха ниже +15 градусов.

Сухая и солнечная погода в Петербурге сохраняется всю первую половину недели, а температура воздуха продолжит повышаться. Однако во второй половине погода снова испортится. Об этом в Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Пока у наших восточных соседей идет снег (Архангельская, Вологодская и Ярославская области), да и наш крайний восток Ленобласти попал под влияние циклона и снег там тоже отмечался, на западе области все хорошо. Александр Колесов, синоптик

По словам специалиста, в среду температура в Петербурге может и не достигнет, но будет стремиться к первым +20 градусам в этом году. Максимальная в этом году температура воздуха +19,2 была в Северной столице 7 мая.

Во второй половине недели погода снова испортится. На день города (27 мая), прямо над Петербургом будет располагаться циклон, который облаками и дождями понизит дневную температуру воздуха ниже +15 градусов. Влияние циклона сохранится и на выходных днях, так что характер погоды будет мало меняться, температура воздуха останется на уровне +12…+14 градусов.

Однако на следующей неделе можно ожидать потепление.

Фото: Piter.tv; Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.