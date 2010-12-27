У 93-летней пенсионерки из Ленобласти украли 100 тысяч рублей

Перед этим в ее квартире побывали двое мужчин, похожих на цыган.

После визита двух мужчин 93-летняя жительница Приозерска осталась без всех своих накоплений. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Вчера, 30 июля, женщина обратилась в приозерскую полицию, так как у нее из квартиры украли 100 тысяч рублей. Она рассказала, что к ней в квартиру недавно под надуманным предлогом зашли двое мужчин, похожих на цыган. После того, как они покинули квартиру, пенсионерка не нашла своих сбережений.

Предположительно, воры скрылись на машине марки "Фольксваген гольф" зелёного цвета с петербургскими номерами. Одному из мужчин 30-35 лет, одет в белую футболку и темные штаны, второму около 20, одет в синюю футболку, темные брюки и у него есть борода.

Уголовное дело пока что не возбудили, но автомобиль объявлен в розыск.

Сегодня мы писали о том, что грабители вынесли из квартиры пожилого петербуржца вещи на два миллиона рублей.

Фото: pixabay.com