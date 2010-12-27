Грабители вынесли из квартиры пожилого петербуржца вещи на два миллиона рублей

Для этого им пришлось вырвать из стены сейф и раскурочить его.

Накануне утром в полицию Красногвардейского района обратился 62-летний петербуржец. Он заявил об ограблении квартиры. Об этом сообщает "Фонтанка".

После выходных пенсионер вернулся с дачи и обнаружил в своей квартире, расположенной на первом этаже по улице Стахановцев, сильный беспорядок. В центре помещения валялся раскуроченный сейф. По словам заявителя, в нем лежали деньги, ювелирные украшения, несколько золотых николаевских червонцев, две стопки из серого металла, охотничий карабин "Лось", 70 патронов к нему и нож из дамасской стали. Грабители вынесли похищенное через балкон. Через него же они проникли внутрь квартиры, выдавив стекло.

Общая сумма ущерба составила два миллиона рублей. Пенсионер отметил, что кроме соседей о его отъезде на дачу никто не знал. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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