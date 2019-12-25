При этом в самом населённом пункте выявлен всего один случай заболевания COVID-19.

У 76 человек в Дивеевском монастыре нашли коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Он отметил, что сейчас эпидемиологическим расследованием занимаются в министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре. Там же пытаются локализовать вспышку новой коронавирусной инфекции.

При этом в самом населённом пункте выявлен всего один случай заболевания COVID-19. Сейчас сотрудники инфекционной больницы № 9 занимаются дезинфекцией всех помещений монастыря.

Ранее мы сообщали, что в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.