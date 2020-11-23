В результате удаления аденомы и изъятия камней из мужчины достали 150 крупных камней – размерами от перепелиного яйца до горошин, и еще штук 30 маленьких осколков.

В субботу, 28 августа, стало известно, что у 74-летнего пациента больницы Св.Луки удалили 150 камней из организма. Об этом сообщает spbdnevnik.ru.

С этой проблемой 74-летний Евлампий Кузнецов жил как минимум пять лет. Еще в 2016 году пациент знал, что у него аденома предстательной железы и камни в мочевом пузыре. Однако долгое время медлил, "надеялся, что само пройдет". После ухудшения самочувствия медики одной из больниц в Киришах Ленинградской области направили пациента в больницу Св. Луки, которая специализируется на урологии.

Операцию осложнила особенность Евлампия Кузнецова – металлоконструкция в тазобедренном суставе, иначе говоря, проводить процедуру в привычном положении оказалось невозможным. Врачи подобрали подходящий вариант – эндовидеоскопии. По словам уролога Вадима Станака, этот метод проведения операции предполагает введение камеры в организм, через которую врачи могут видеть происходящее внутри.

В результате удаления аденомы и изъятия камней из мужчины достали 150 крупных камней – размерами от перепелиного яйца до горошин, и еще штук 30 маленьких осколков.

Врач рассказал, что это был рекорд по количеству камней в организме.

На моей практике максимум было 28 удаленных камней. Здесь – 150 крупных, такое количество камней – это рекорд. Даже коллеги постарше говорят, что такого еще не видели, – поделился Вадим Станак.

Сейчас у пациента будет реабилитация и поддерживающая терапия. Но в целом Кузнецов здоров и больше никакого дискомфорта испытывать не должен. Евлампий Павлович благодарен врачам. Он говорит, что даже не догадывался, что может столько камней носить в себе.

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