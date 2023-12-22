Терапевт Маркелова объяснила, чем опасна лихорадка денге

По словам эксперта, при заражении денге появляется боль в суставах и происходит увеличение лимфатических узлов.

Терапевт Юлия Маркелова объяснила, чем опасна лихорадка денге. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, при заражении денге появляется боль в суставах и происходит увеличение лимфатических узлов. Она подчеркнула, что заболеть лихорадкой можно четыре раза, а каждое повторное заражение "повышает риск развития тяжелой формы заболевания и смертельного исхода". Кроме того, при вирусе денге наблюдается повышение температуры до 39-40 градусов.

Маркелова порекомендовала тем, кто выезжает в страны, где встречается лихорадка, избегать укусов комаров всеми доступными способами. Также терапевт заявила, что при появлении подозрительных симптомов на лихорадку следует незамедлительно обращаться к врачу.

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Фото: Piter.tv