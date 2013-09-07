Почти 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" поступило в Петербург

Запас вакцины в городе – 412 111 комплектов.

В субботу, 28 августа, на петербургскую Фармбазу поступило 97 200 доз вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

За все время в город поступило 2 165 066 комплектов различных вакцин от коронавирусной инфекции. Их них - 41 400 комплектов – для коммерческой вакцинации.

Согласно данным на вечер 27 августа, в Петербурге первично привито 1 474 215 человек. Полностью закончили цикл вакцинации 1 418 016 человек. Запас вакцины в городе – 412 111 комплектов. Из них 373 202 комплектов – бюджетная, 38 909 – коммерческая.

Напомним, в Петербурге работают 166 пунктов вакцинации в медицинских организациях. С 9 августа работает самый крупный центр – в ТРЦ "Галерея". В нем можно прививать до одной тысячи человек в день.

Ранее медики рассказали о пяти правилах перед вакцинацией.

Фото: Piter.tv