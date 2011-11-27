У 63 жителей Ленинградской области зафиксировали ковид

Так, из больниц выписались 98 человек.

В Ленобласти за минувшие сутки положительный тест на ковид получили 63 местных жителя. Днем ранее фиксировали вирус у 57 человек. Об этом сообщили в оперштабе.

Так, из больниц выписались 98 человек, еще 9 госпитализировали в стационары. Уже три дня не фиксируют летальные случаи болезни. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 187,5 тыс. жителей Ленинградской области. Вылечились более 183,1 тыс. человек, врачи не смогли помочь 3 481 ковид-пациенту.

Ранее мы писали, что в Ленобласти могут отменить масочный режим 27 мая. Предполагается, что ношение масок будет в рекомендательном характере. В общественных местах, кинотеатрах или кафе, теперь можно будет ходить без средств индивидуальной защиты.

Фото: Piter.tv

