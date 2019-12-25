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У 384 петербуржцев выявлен коронавирус за минувшие сутки
Сегодня, 10:38
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ruzannar

У 384 петербуржцев выявлен коронавирус за минувшие сутки

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При этом выписаны из больниц 328 человек.

По состоянию на 24 мая, в Петербурге зафиксировано 384 новых случая выявления COVID-19. На данный момент в городе 13339 зараженных. При этом умерли 20 человек, а выздоровели 328.

В Ленинградской области также 57 новых заболевших.

Всего в России за минувшие сутки подтверждено 8599 новых случаев в 84 регионах. Почти у половины из них нет клинических проявлений болезни.

Ранее мы сообщили, что почти 15 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv

Теги: анализ на коронавирус, статистика заболеваемости коронавирусом, стопкоронавирус рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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