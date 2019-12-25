У 384 петербуржцев выявлен коронавирус за минувшие сутки

При этом выписаны из больниц 328 человек.

По состоянию на 24 мая, в Петербурге зафиксировано 384 новых случая выявления COVID-19. На данный момент в городе 13339 зараженных. При этом умерли 20 человек, а выздоровели 328.

В Ленинградской области также 57 новых заболевших.

Всего в России за минувшие сутки подтверждено 8599 новых случаев в 84 регионах. Почти у половины из них нет клинических проявлений болезни.

Ранее мы сообщили, что почти 15 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv