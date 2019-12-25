Почти 15 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

Сейчас на карантине находится 3339 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 608 человек. Сейчас на карантине находится 3339: из них 164 — в обсерваторе, 686 — на самоизоляции, 2489 — это контактные лица. О прибытии из другой страны за сутки уведомили 68 человек.

При этом обработано 1303 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Напомним, что всего с начала эпидемии коронавируса в городе выявлено 12955 случаев заражения. Умерло 113 человек, а выписано из больниц 3124.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось до 363 человек.

Фото: Piter.tv