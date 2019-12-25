У 307 петербуржцев выявили коронавирус за минувшие сутки

Теперь в городе 7711 человек с диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11 мая, в Петербурге выявлено 307 заболевших коронавирусом. Количество людей с подтвержденным диагнозом в городе выросло до 7711. За все время эпидемии в Северной столице умерли 56 человек, а полностью выздоровели 1681.

Также 66 человек заразились COVID-19 в Ленинградской области.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 11 656 случаев в 84 регионах. При этом полностью вылечили 5495 человек, скончались 94 пациента.

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Ранее мы сообщили, что пять петербургских центров КТ принимают горожан с подозрением на коронавирус.

Фото: Pixabay, сайт "Стопкоронавирус РФ"