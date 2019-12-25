Пять петербургских центров КТ принимают горожан с подозрением на коронавирус

Пациентов доставляют на каретах скорой помощи.

Пять центров компьютерной томографии, большинство которых принадлежат частным компаниям, принимают пациентов с подозрением на коронавирус, подтвержденным диагнозом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщил комитет по здравоохранению.

Центры организованы для разгрузки приемных покоев стационаров города. Больных доставляют на каретах "скорой". Врач совместно со специалистами центра определяют, куда отправят пациента.

КТ считается информативным методом визуальной диагностики для определения больных с подозрением на коронавирус.

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