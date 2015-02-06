У 2-го Смоленского моста воду очистили от нефтеразлива

Экипаж специализированного судна "Дозор" осмотрел устье Смоленки до моста Кораблестроителей.

Акваторию реки Смоленки очистили от загрязнения нефтепродуктами в районе 2-го Смоленского моста. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

На пульт диспетчерской службы информация о загрязнении поступила накануне, 25 июля. Экипаж специализированного судна "Дозор" осмотрел устье Смоленки до моста Кораблестроителей. Акваторию обработали активной пеной, загрязнение успешно ликвидировали.

Ранее мы писали, что в реке Ижора ликвидировали пятно нефти. Экологи обработали воду активной пеной.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию