В реке Ижора ликвидировали пятно нефти

Специалисты ГУП "Пиларн" ликвидировали разлив нефти в реке Ижора. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, 14 июля после подтопления катера в воде образовалось радужное пятно. Его заметили очевидцы, которые обратились в экологическую службу. Специалисты проверили акваторию и подтвердили загрязнение.
Работники экологической организации установили 40 боновых заграждений и обработали реку активной пеной. Уже 15 июля аварийная ситуация была решена.
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Фото: пресс-служба ГУП "Пиларн"
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