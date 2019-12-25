В реке Ижора ликвидировали пятно нефти

Экологи обработали воду активной пеной

Специалисты ГУП "Пиларн" ликвидировали разлив нефти в реке Ижора. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, 14 июля после подтопления катера в воде образовалось радужное пятно. Его заметили очевидцы, которые обратились в экологическую службу. Специалисты проверили акваторию и подтвердили загрязнение.

Работники экологической организации установили 40 боновых заграждений и обработали реку активной пеной. Уже 15 июля аварийная ситуация была решена.

Ранее на Piter.tv: пункты обмена одеждой и книгами откроются в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУП "Пиларн"