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На Шостаковича у 15-летнего подростка угнали ВАЗ за 15 тысяч
Сегодня, 10:28
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Alena_Zinovieva

На Шостаковича у 15-летнего подростка угнали ВАЗ за 15 тысяч

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На машине синего цвета не было государственных номеров.

Еще 20 мая в полицию Петербурга обратился 15-летний подросток и заявил о краже автомобиля ВАЗ-2109. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, автомобиль синего цвета без государственных номеров был припаркован у дома №5 на улице Шостаковича. Несовершеннолетний юноша приобрел это авто за 15 тысяч рублей после ДТП. На транспортном средстве были внешние повреждения.

В настоящий момент устанавливается владелец транспортного средства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что в Петербурге раскрыто хищение Mazda CX-5.

Фото: pixabay.com

Теги: ваз, кража автомобиля, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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