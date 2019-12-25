На Шостаковича у 15-летнего подростка угнали ВАЗ за 15 тысяч

На машине синего цвета не было государственных номеров.

Еще 20 мая в полицию Петербурга обратился 15-летний подросток и заявил о краже автомобиля ВАЗ-2109. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, автомобиль синего цвета без государственных номеров был припаркован у дома №5 на улице Шостаковича. Несовершеннолетний юноша приобрел это авто за 15 тысяч рублей после ДТП. На транспортном средстве были внешние повреждения.

В настоящий момент устанавливается владелец транспортного средства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что в Петербурге раскрыто хищение Mazda CX-5.

Фото: pixabay.com