УК заплатила штраф за отказ учитывать теплосчетчик петербуржца

Выяснив намерение компании осуществить смену владельца, служба судебных приставов воспрепятствовала этому действию.

Судебные приставы Калининского района Петербурга принудили Управляющую компанию включить в эксплуатацию установленный жильцом индивидуального прибора учёта тепла и произвести соответствующий перерасчёт коммунальных платежей, сообщается на портале Gazeta.SPb со ссылкой на управление ФССП России по городу.

Собственник квартиры решил уменьшить расходы на оплату услуг ЖКХ, установив персональный счётчик тепла. Однако руководство управляющей компании проигнорировало установку устройства и продолжало выставлять квитанции, основываясь на показаниях общедомовых приборов.

УК игнорировала запросы собственника, неоднократно обращавшегося за решением вопроса. Тогда гражданин подал иск в суд, добившись положительного вердикта в свою пользу.

Однако организация продолжала уклоняться от исполнения обязательств, не выходя на контакт с судебными исполнителями. Приставы, стремясь обеспечить соблюдение судебного постановления, ввели запрет на внесение любых изменений в сведения о юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц. Выяснив намерение компании осуществить смену владельца, служба судебных приставов воспрепятствовала этому действию.

Только после предпринятых мер управляющая компания связалась с сотрудниками ведомства и представила доказательства устранения всех недостатков. Помимо включения индивидуального теплового счётчика в эксплуатацию, компания компенсировала владельцу неустойки в сумме 165 тысяч рублей.

Ранее приставы арестовали автомобиль петербуржца за неуплату алиментов.

Фото: ГУ ФССП по Петербургу