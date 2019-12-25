Приставы арестовали автомобиль петербуржца за неуплату алиментов

Если задолженность не будет погашена, машину выставят на продажу, а полученные средства направят на оплату задолженности по алиментам и долгам перед банком.

В Восточном отделе судебных приставов Приморского районае Петербурга с 2023 года ведется исполнительное производство на основании нотариально удостоверенного соглашения. Согласно документу, отец несовершеннолетней дочери, родившейся в 2008 году, обязан выплачивать алименты в размере приблизительно 37 тысяч рублей ежемесячно. Однако после заключения соглашения родитель не произвел ни единого платежа, как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по городу.

Мужчина объяснил судебному приставу-исполнителю, что сделал достаточно пожертвований своей бывшей семье, упомянув, в частности, предоставленную квартиру. Однако мать девушки опровергла его утверждения, заявив, что бывшая супруга вместе с ребенком вынуждена снимать жилье, в то время как сам отец проживает в данной квартире. За уклонение от уплаты алиментов судебный пристав принял решение ограничить регистрационные действия в отношении собственности должника, а принадлежащий ему автомобиль марки Škoda Karoq 2020 года выпуска включили в специальную базу розыска задолжавших автомобилистов.

Во время визита судебного исполнителя мужчина подъехал на своем автомобиле иностранного производства. Пристав применила специальные блокирующие устройства к колесам машины, чтобы обеспечить исполнение обязательства и предотвратить возможные манипуляции имуществом. Даже в столь критичной ситуации должник сохранял спокойствие, развлекаясь игрой на мобильном устройстве.

Автомобиль был арестован и передан матери девочки, прибывшей в подразделение судебных приставов вскоре после оформления документов. Бывший муж потерял право пользоваться автомобилем, а машина будет находиться на хранении у взыскательницы. Если задолженность не будет погашена, машину выставят на продажу, а полученные средства направят на оплату задолженности по алиментам и долгам перед банком.

Закончив беседу с приставом, нарушитель обратился к своему адвокату, выразив недовольство тем фактом, что его заранее не уведомили о грядущем аресте автомобиля. Теперь он озабочен вопросом оспаривания постановления об аресте имущества, игнорируя обязанность погашения алиментов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец частично лишился зрения из-за удара пивной кружкой и получил компенсацию через суд.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу