УК и ТСЖ обяжут предоставлять жильцам финансовый отчет

Новые правила призваны сделать финансовую деятельность управляющих организаций прозрачнее и понятнее для собственников.

С 1 марта 2026 года управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы Петербурга обязаны отчитываться перед собственниками по единой утверждённой форме. Соответствующий приказ Минстроя вступает в силу с первого дня весны. Нововведения позволят жильцам объективно оценивать, на что тратятся их деньги.

Как сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Петербурга, изменения внесены в Жилищный кодекс РФ. Теперь все управляющие организации должны предоставлять стандартизированный отчёт о финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год .

Единый документ будет включать: структуру доходов и расходов по дому; перечень выполненных работ с детализацией объёма и стоимости; информацию о текущем ремонте и остатке средств на эти цели; расходы на управление многоквартирным домом; сведения о претензионно-исковой работе с должниками .

Раньше управляющие компании отчитывались в произвольной форме, что часто вызывало вопросы у собственников: отчёты либо содержали слишком много запутанных данных, либо, наоборот, были чересчур краткими . Новая форма, утверждённая приказом Минстроя, призвана устранить этот пробел и повысить прозрачность ЖКХ .

Отчёты будут размещаться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), а также в мобильном приложении "Госуслуги.Дом", что сделает их доступными для всех собственников . Если организация представляет отчёт с 1 по 31 марта 2026 года, она обязана использовать исключительно новую форму .

В жилинспекции отмечают, что это позволит жильцам более эффективно контролировать деятельность УК и при необходимости оспаривать необоснованные траты.

Фото: Piter.TV