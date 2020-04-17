Сотрудники УФСИН задержали 36 человек в Петербурге и Ленобласти в рамках операции "Розыск"

В общей сложности специалисты проверили 300 адресов.

Около 1,5 сотрудников УФСИН по Петербургу и Ленобласти проводили двухдневную операцию "Розыск". В результате проверки адресов были задержаны 300 человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Гатчине был найден мужчина, который получил уголовный срок в Красносельском районе в 2018 году и недавно пропал из обозрения системы. после обращения УФСИН в суд условное осуждение было заменено на реальное лишение свободы.

Кроме того, был задержан житель Ставропольского края. Он находился в федеральном розыске с 2017 года. Наокнец, была задержана женщина, которая не захотела отбыть 10-летний срок сбежала в 2020 году.

Ранее мы сообщили о том, что в каюте прибывшего из ЮАР в Петербург судна обнаружено 3 килограмма наркотика.

Фото: пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти