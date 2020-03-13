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UFC не планирует отменять бой Нурмагомедов — Фергюсон

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Но бой могут провести без зрителей.

UFC не планирует отменять бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Об этом ТАСС сообщил источник в UFC. Однако, по его информации, бой могут провести без зрителей.

Одним из возможных вариантов является перенос турнира на арену Apex в Лас-Вегасе. Это уже произошло с турнирами в Коламбусе и Портленде.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке. Но мэр города объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса. Все массовые мероприятия в Нью-Йорке отменены.

Ранее стало известно, что первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре.

Теги: ufc, коронавирус, хабиб нурмагомедов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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