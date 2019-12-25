УФАС заподозрила картель на торгах по уборке Петербурга

Дело будет рассматриваться 2 июня.

Петербургское антимонопольное ведомство заподозрило существование картельного сговора на торгах по уборке и санитарной очистке города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении ООО "Восход", ООО "Аврора" и ООО "Волна" возбудили антикартельное дело по признакам нарушения ст. 11 закона "О защите конкуренции". Материалы дела предоставила природоохранная прокуратура Петербурга и депутат Госдумы Антон Гетта.

Организации подозревают в картельном соглашении на 16-ти закупках. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет более 165 млн рублей.

Первое заседание комиссии пройдет 2 июня 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ЗСД началась генеральная уборка после зимы.

Фото: Piter.TV