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УФАС заподозрила картель на торгах по уборке Петербурга
Сегодня, 16:26
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nadezhda_sib

УФАС заподозрила картель на торгах по уборке Петербурга

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Дело будет рассматриваться 2 июня.

Петербургское антимонопольное ведомство заподозрило существование картельного сговора на торгах по уборке и санитарной очистке города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении ООО "Восход", ООО "Аврора" и ООО "Волна" возбудили антикартельное дело по признакам нарушения ст. 11 закона "О защите конкуренции". Материалы дела предоставила природоохранная прокуратура Петербурга и депутат Госдумы Антон Гетта. 

Организации подозревают в картельном соглашении на 16-ти закупках. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет более 165 млн рублей. 

Первое заседание комиссии пройдет 2 июня 2020-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ЗСД началась генеральная уборка после зимы. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: картель, монополия, фас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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