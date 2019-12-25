На ЗСД началась генеральная уборка после зимы

Она должна завершиться к концу мая.

На ЗСД началась генеральная уборка после зимнего сезона. Об этом рассказали в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Прежде всего рабочие очистят трассу от пыли и песка, чтобы не допустить песчаных бурь. В среднем за одну смену удается привести в порядок один километр автодороги. За апрель было вывезено около 4800 тонн песка.

Очистка проезжей части осуществляется как при помощи спецтехники, так и вручную.

При финальной чистке используют шампунь и щетки, особенно для дорожных знаков и указателей. На ЗСД их более 2,5 тысяч. Всего используется не менее 200 литров шампуня. Такое количество один человек может израсходовать за 36 лет.

Обычно генеральная уборка занимает два месяца. После очистки после зимы, на трассе необходимо поддерживать чистоту.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на подъезде к Петербургу обновят дорожное покрытие трассы "Кола".

Фото: nch-spb.com