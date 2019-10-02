На подъезде к Петербургу обновят дорожное покрытие трассы "Кола"

Она является одной из самых загруженных на подъезде к Петербургу.

С 16 мая на участке федеральной автодороги "Кола" начнется ремонт на подъезде к Петербургу. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы будут проходить с 12-го по 22-й км. На первом этапе будут попеременно перекрывать полосы в направлении Мурманска, а затем — в направлении Петербурга. Там запланировано устройство слове износа. Технология продлит срок службы "дорожной одежды", устранит дефекты асфальтобетонного покрытия и обеспечит безопасное движения транспорта.

На участке будет ограничение скорости для движения транспорта до 50 км/час. В пресс-службе отметили, что трасса является одной из самых загруженных магистралей на подъездах к Петербургу.

Планируется, что работы завершат в конце июня, если позволят погодные условия.

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Фото: Piter.TV