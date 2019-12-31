Появилось видео погони за пьяным водителем Jaguar в Парголово

За рулем автомобиля был пьяный 33-летний гражданин соседнего государства. За ним гонялись 20 минут.

На севере Петербурга полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Момент погони попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Инспекторы ГИБДД гонялись за пьяным водителем "Ягуара" 20 минут, автомобиль остановился только после нескольких выстрелов из табельного оружия. Инцидент произошел в 5:35 в поселке Парголово, водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться. После этого пришлось организовать погоню и выстрелить несколько раз в воздух и по колесам. В итоге иномарку удалось остановить в 5.55 на дворовой территории на проспекте Культуры.

За рулем автомобиля был пьяный 33-летний гражданин соседнего государства, также в салоне была девушка-пассажир. В отношении мужчины составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. Так как он не первый раз попадается пьяным за рулем, ему грозит уголовная ответственность.

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Видео: Piter.TV