Местный житель не хотел ложиться в больницу.

Погоня медиков в спецкостюмах за россиянином из-за коронавируса попала на видео. Ролик опубликовали журналисты в Telegram-канале BAZA. В посте авторы отметили, что инцидент произошел в городе Арзамасе Нижегородской области. На кадрах видно, как врачи из инфекционного отделения пытаются догнать сбежавшего местного жителя. По сведениям медиков, пациент может оказаться зараженным COVID-19. Потенциально опасного гражданина врачи пытались доставить в больницу. Чем закончилась погоня очевидцы не сообщили. Однако они добавили, что беглец был психически нездоров.

Напомним, что по состоянию на 8 апреля количество зараженных пациентов с коронавирусом достигло отметки в 8672 человека. Инфицированные жители обнаружены в 81 регионе страны. На данный момент 580 россиян смогли вылечиться от COVID-19, еще 63 человека скончались.

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Видео: Telegram / Baza