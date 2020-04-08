Китайцы массово направились из домов в рестораны быстрого питания.

Россиянка показала очередь в McDonald"s в открытом после карантина Ухане. Блогер Дарья Кузнецова выложила в свой аккаунт в Instagram видео с заполняющимися улицами открытого после карантина китайского города.девушка отметила, что наибольшее столпотворение людей на 8 апреля можно найти около ресторанов быстрого питания.

Самое горячее место здесь. "Мак" не работал весь период карантина, и люди, конечно, очень ждали его открытия прокомментировала россиянка

На опубликованных в сторис кадрах видно, что китайцы продолжают выходить на улицу в медицинских масках. Они также продолжают держать друг перед другом расстояние, рекомендованное ВОЗ. Дарья Кузнецова отметила, что McDonald"s открылся в Ухане только 6 числа. Заведение принимает онлайн-заказы. Однако уже спустя пять минут после открытия система заказов сломалась из-за большого наплыва клиентов.

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Фото и видео: Instagram/darkainst



