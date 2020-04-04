У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

Результаты исследования опубликованы в научном издании bioRxiv.

Стало известно, что у 15% кошек из 100, обследованных в китайском Ухане, найдены антитела к коронавирусу нового типа. Болезнь коснулась, как домашних, так и бездомных животных. Таким образом, выяснилось, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем.

Отметим, что именно в китайском городе Ухань была впервые зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили флешмоб "Сиди дома, гладь кота!". Ветеринарный врач Эрмитажа и основатель Музея кошки Анна Кондратьева заявила, что в условиях эпидемии кошки не заразны. Однако эксперт призывает горожан не выпускать домашних питомцев на улицу. Контратьева просит горожан "Сидеть дома, гладить кота!"

Видео: YouTube / dubaikennelscattery