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Сегодня, 17:57
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fvbykov
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У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

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Результаты исследования опубликованы в научном издании bioRxiv.

Стало известно, что у 15% кошек из 100, обследованных в китайском Ухане, найдены антитела к коронавирусу нового типа. Болезнь коснулась, как домашних, так и бездомных животных. Таким образом, выяснилось, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем.

Отметим, что именно в китайском городе Ухань была впервые зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили флешмоб "Сиди дома, гладь кота!". Ветеринарный врач Эрмитажа и основатель Музея кошки Анна Кондратьева заявила, что в условиях эпидемии кошки не заразны. Однако эксперт призывает горожан не выпускать домашних питомцев на улицу. Контратьева просит горожан "Сидеть дома, гладить кота!"

Видео: YouTube / dubaikennelscattery

Теги: коронавирус, кошки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:09

Когда я прочитала эту новость, то перед глазами сразу встала сцена: люди в защитной одежде ведут зачистку подвалов, где многострадальная русская кошка пытается хоть как-то выжить. Трудно найти более несчастные животное, чем бездомные кошка в России. Поэтому заявление основателя музея кошки в Эрмитаже меня порадовало. У Питера особое отношение к кошкам, а скотам, которые захотят действовать, как описано выше, стоит вспомнить, что сделала кошка для ленинградцев в блокаду. Да и вообще, исчезнут кошки, появятся крысы. КОРОНОВИРУСНЫЕ.

Не забывайте об этом, не оставляйте кошек в беде!

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