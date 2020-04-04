У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

Стало известно, что у 15% кошек из 100, обследованных в китайском Ухане, найдены антитела к коронавирусу нового типа. Болезнь коснулась, как домашних, так и бездомных животных. Таким образом, выяснилось, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем.
Отметим, что именно в китайском городе Ухань была впервые зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге запустили флешмоб "Сиди дома, гладь кота!". Ветеринарный врач Эрмитажа и основатель Музея кошки Анна Кондратьева заявила, что в условиях эпидемии кошки не заразны. Однако эксперт призывает горожан не выпускать домашних питомцев на улицу. Контратьева просит горожан "Сидеть дома, гладить кота!"
Видео: YouTube / dubaikennelscattery
Обсуждение ( 1 )
Когда я прочитала эту новость, то перед глазами сразу встала сцена: люди в защитной одежде ведут зачистку подвалов, где многострадальная русская кошка пытается хоть как-то выжить. Трудно найти более несчастные животное, чем бездомные кошка в России. Поэтому заявление основателя музея кошки в Эрмитаже меня порадовало. У Питера особое отношение к кошкам, а скотам, которые захотят действовать, как описано выше, стоит вспомнить, что сделала кошка для ленинградцев в блокаду. Да и вообще, исчезнут кошки, появятся крысы. КОРОНОВИРУСНЫЕ.
Не забывайте об этом, не оставляйте кошек в беде!