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Петербургское УФАС возбудило еще одно дело по "пищевому картелю"
Сегодня, 12:46
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IRINA_CHALKINA

Петербургское УФАС возбудило еще одно дело по "пищевому картелю"

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Речь идет о соглашении между конкурентами, которые могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Петербургское УФАС возбудило еще одно дело по "пищевому картелю". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о соглашении между конкурентами, которые могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. В сговоре заподозрили АО "Артис-Детское питание", ООО "База Мария" и АО "Фирма Флоридан". Ранее соответствующие компании также фигурировали в одном из расследований УФАС.

Отметим, что с 2018 года ведомство вскрыло 3 пищевых картеля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург не дали проплыть 24 тоннам вьетнамской рыбы.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, пищевой картель спб, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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