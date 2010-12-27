Речь идет о соглашении между конкурентами, которые могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Петербургское УФАС возбудило еще одно дело по "пищевому картелю". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о соглашении между конкурентами, которые могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. В сговоре заподозрили АО "Артис-Детское питание", ООО "База Мария" и АО "Фирма Флоридан". Ранее соответствующие компании также фигурировали в одном из расследований УФАС.

Отметим, что с 2018 года ведомство вскрыло 3 пищевых картеля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербург не дали проплыть 24 тоннам вьетнамской рыбы.

Фото:pixabay