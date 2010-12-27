УФАС требует от КИО расторгнуть договор с "Фондом имущества"

Договоренность между ведомствами затрудняет ситуацию на рынке недвижимости.

Специалистов УФАС заинтересовала договоренность Комитета имущественных отношений с "Фондом имущества Санкт-Петербурга" по вопросу на исключительное право реализации жилых помещений города. По мнению надзорного ведомства, такая сделка нарушает законодательство. Согласно заключенному контракту. Фонд может заключать куплю-продажу имущества Северной столицы без конкретных процедур. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В результате эксперты сочли, что подобные действия дискриминируют условия на вход на рынок недвижимости. Нарушения постановили устранить до 15 апреля.

Напомним, что после обысков по делу о "Вексельной компании Нева" задержаны 11 человек.

Фото: Piter.tv

