После обысков по делу о "Вексельной компании Нева" задержаны 11 человек

Еще трое остались на свободе, но под подпиской о невыезде.

Правоохранительные органы Петербурга задержали 11 человек после обысков по делу "Вексельной компании Нева". Двое суток они проведут в отделении. Пресс-служба Следственного комитета отмечает, что петербуржцев взяли по подозрению в причастности к незаконной игорной деятельности. Еще трое человек находятся под пристальным вниманием полиции. Они отпущены под подписку о невыезде.

Отметим, что оперативники проверили 20 офисов и 40 жилых квартир. В отделение полиции был доставлен предприниматель Скригин, которого отпустили утром после допроса. Его коллеге стало плохо и он попал в больницу.

Показания дали не только задержанные, но и 25 свидетелей.

Фото: Piter.tv