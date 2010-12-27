В Петербурге провели обыск 20 нелегальных казино

На месте были изъяты ряд предметов и документов, представляющих интерес для следствия.

В среду, 13 февраля, в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят ряд обысков в местах, где осуществлялась незаконная игорная деятельность. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

В ведомстве отметили, что нарушения, предположительно, были замечены в 20 зданиях. На адреса прибыли сотрудники следственного комитета, МВД и Росгвардии. Ими были изъяты ряд предметов и документов, которые представляют интерес для следствия.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2014 году неизвестные объединились в преступную группировку с целью организации незаконных казино. С этой целью они закупили необходимое игорное оборудование и подыскали ряд помещения. Проверка продолжается.



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