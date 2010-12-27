Петербуржца будут судить за избиение и ограбление курьера суши

Трое мужчин пригрозили доставщику суши пневматическим пистолетом, побили его, забрали два пакета с продукцией на пять тысяч рублей и еще 14 тысяч рублей из нагрудного кармана.

Петербургский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который напал на доставщика суши. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По предварительным данным, несколько человек собрались в гости к общему знакомому и решили заказать суши. Пока все ждали курьера, 39-летний мужчина обнаружил, что ни у кого нет денег на оплату заказа. Он взял еще двух своих знакомых и пошел встречать курьера. Они пригрозили доставщику суши пневматическим пистолетом, побили его, забрали два пакета с продукцией на пять тысяч рублей и еще 14 тысяч рублей из нагрудного кармана.

Мужчина 39-ти лет обвиняется в разбое, его дело рассмотрит Выборгский районный суд.

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