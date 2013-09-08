Несовершеннолетний фигурант дела об избиении курьера в Петербурге избежал ареста

В Петербурге избрали меру пресечения для избивших курьера подростков.

Двум молодым людям, задержанным по делу об избиении курьера в Весёлом Посёлке, избрали меру пресечения. Решение вынес Невский районный суд Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

18-летний обвиняемый заключён под стражу на два месяца. Его несовершеннолетний приятель получил запрет определённых действий, несмотря на ходатайство следствия о домашнем аресте.

По версии следствия, вечером 20 сентября у дома № 25 на Искровском проспекте обвиняемые вместе с неустановленным лицом нанесли не менее 15 ударов руками и ногами по голове и телу подростка-курьера. Пострадавший получил ушибы и повреждения зубов.

Оба подозреваемых были задержаны 22 сентября. В суде им предъявили обвинения по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.,

Фото: Piter.TV