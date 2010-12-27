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Информационным табло на остановках все-таки быть
Сегодня, 15:23
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nastya960
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Информационным табло на остановках все-таки быть

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Сотрудники УФАС отметили, что заказчики, действительно, в документации изменили основную суть, чем нарушили законодательство, но это не влияет на результат закупки.

УФАС Санкт-Петербурга рассмотрело жалобу компании "Синертэк", из-за которой в городе был приостановлен конкурс на установку табло на остановках общественного транспорта. Об этом сообщают городские СМИ.

Представители компании, подавшей жалобу, были уверены, что СПб ГКУ "Организатор перевозок" при проведении аукциона допустило ряд нарушений. Сотрудники УФАС отметили, что заказчики, действительно, в документации изменили суть, чем нарушили законодательство, но это не влияет на результат закупки. Значит, конкурс будет продолжен.

Начальная цена контракта составляет более 28 миллионов рублей.

Фото: Общественный транспорт Зеленограда/ ВК

 

 

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Теги: организатор перевозок , табло , уфас
Категории: Лента новостей Новости СПб

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