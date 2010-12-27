В Петербурге передумали устанавливать новые табло на остановках общественного транспорта

Аукцион приостановило УФАС Санкт-Петербурга.

УФАС Санкт-Петербурга приостановило конкурс ГКУ "Организатор перевозок". Организация объявила аукцион на закупку 105 электронных информационных табло для остановок общественного транспорта. Жалобу на данную закупку подало ООО "Синертэк". Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Итоги конкурса должны были подвести уже в понедельник, 29 октября. Стоимость контракта, по которому подрядчик был обязан выполнить работы по монтажу и вводу в работу табло, составляет 28,3 миллиона рублей.

Смольный ранее обнаружил ряд недостатков в работе информационных табло, поэтому было решено провести аукцион на установку новых.

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Фото: Общественный транспорт Зеленограда/ ВК