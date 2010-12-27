В Петербурге пропадают остановки: объекты являлись частью рекламных конструкций

Смольный решает, как вернуть остановочные пункты на место.

Местные жители Санкт-Петербурга пожаловались на пропажу нескольких остановочных пунктов. Объекты загадочным образом исчезли также из Ломоносова и Петергофа. Сейчас на их месте находится пустое пространство. Очевидцы даже сфотографировали участок, к которому подъезжает общественный транспорт, без опознавательных знаков для этого. Снимок сделан на территории Красного села уже после демонтажа павильона. Активисты решили немного "помочь" властям и оставили на участке деревянный стульчик, чтобы пожилые люди или беременные женщины смогли отдохнуть, пока ждут транспорт.

В Смольном рассказали, что такая ситуация возникла после того, как истек срок договора с частной организацией, которая устанавливала остановку в качестве части рекламной конструкции. В настоящее время чиновники ищут возможность оперативного возвращения объектов на места.

Фото: Telegram/Протестный Петербург