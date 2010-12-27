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УФАС расследует дело о ритуальной фирме, которая получила базу предполагаемых клиентов 
Сегодня, 15:47
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IRINA_CHALKINA

УФАС расследует дело о ритуальной фирме, которая получила базу предполагаемых клиентов 

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УФАС выдал предупреждение комитету имущественных отношений и комитету здравоохранения.

В среду, 25 сентября, УФАС выдал предупреждение комитету имущественных отношений и комитету здравоохранения Смольного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Как оказалось, коммерческая компания "Р.И.П." безвозмездно отдала государственному учреждению БСМЭ помещения на Шафировском проспекте. Ведомство выяснило, что взамен монополист в сфере ритуальных услуг получил доступ к информации о потенциальных заказчиках.

В таких действиях бюджетного учреждения и коммерческой компании Санкт-Петербургское УФАС установило нарушение ч.4 ст.16 Закона о защите конкуренции. Законность решения антимонопольного органа подтверждена, в том числе, и Верховным судом

сказано в сообщении 

УФАС России настоятельно рекомендовал Смольному разорвать все отношения с ООО "Р.И.П.".

Ранее мы сообщали о том, что международный банк Санкт-Петербург признан банкротом.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, ритуальные услуги петербург, смольный, уфас россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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