УФАС расследует дело о ритуальной фирме, которая получила базу предполагаемых клиентов 

УФАС выдал предупреждение комитету имущественных отношений и комитету здравоохранения.

В среду, 25 сентября, УФАС выдал предупреждение комитету имущественных отношений и комитету здравоохранения Смольного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как оказалось, коммерческая компания "Р.И.П." безвозмездно отдала государственному учреждению БСМЭ помещения на Шафировском проспекте. Ведомство выяснило, что взамен монополист в сфере ритуальных услуг получил доступ к информации о потенциальных заказчиках.

В таких действиях бюджетного учреждения и коммерческой компании Санкт-Петербургское УФАС установило нарушение ч.4 ст.16 Закона о защите конкуренции. Законность решения антимонопольного органа подтверждена, в том числе, и Верховным судом сказано в сообщении

УФАС России настоятельно рекомендовал Смольному разорвать все отношения с ООО "Р.И.П.".

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