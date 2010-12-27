УФАС расследует дело о ритуальной фирме, которая получила базу предполагаемых клиентов 

В среду, 25 сентября, УФАС выдал предупреждение комитету имущественных отношений и комитету здравоохранения Смольного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как оказалось, коммерческая компания "Р.И.П." безвозмездно отдала государственному учреждению БСМЭ помещения на Шафировском проспекте. Ведомство выяснило, что взамен монополист в сфере ритуальных услуг получил доступ к информации о потенциальных заказчиках.
В таких действиях бюджетного учреждения и коммерческой компании Санкт-Петербургское УФАС установило нарушение ч.4 ст.16 Закона о защите конкуренции. Законность решения антимонопольного органа подтверждена, в том числе, и Верховным судом
сказано в сообщении
УФАС России настоятельно рекомендовал Смольному разорвать все отношения с ООО "Р.И.П.".
Ранее мы сообщали о том, что международный банк Санкт-Петербург признан банкротом.
Фото:pixabay
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