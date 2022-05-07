УФАС Петербурга выдало предписание "Яндексу" за рекламу БАДов

Объявление не содержало упоминания о том, что рекламируемый объект – БАД – является лекарством.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу выдало "Яндексу" предписание за рекламу БАДов. Компании грозит штраф до 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Объявление не содержало упоминания о том, что рекламируемый объект – БАД – является лекарством. Таким образом, ошибка может обернуться "Яндексу" административной статьей 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).

Ранее на Piter.TV: петербургский магазин заплатил штраф 700 тыс. рублей за просроченные детские молочные продукты.

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